Гиперзвуковые ракеты на российских стратегических ядерных бомбардировщиках - это ужас для противника

Аргументы Недели → Армия 13+

20 мая 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегические и дальние бомбардировщики – единственный компонент, который применим и вне рамок ядерного конфликта. По Договору СНВ-3 за каждым стратегическим бомбардировщиком засчитан один учётный боезаряд, а несут они до 12 крылатых ракет. Это легальная возможность довести до цели разрешённые 1550 штук. У американцев для их единственных носителей крылатых ракет, стариков В-52Н, осталось только 300 ядерных зарядов, остальные они списали, а у нас нет никаких проблем с производством новых ядерных зарядов и ракет.



Но не только ядерные заряды внушают уверенность. В России, как известно, успешно восстанавливаются производства самых быстрых и больших стратегических бомбардировщиков мира – Ту-160, но в сильно изменённом виде – Ту-160М2.



В состав вооружения уже давно введены новые крылатые ракеты Х-101 (обычная) и Х-102 (ядерная) с дальностью до 4500–5500 км. Ведутся работы по наращиванию их дальности, чтобы запускать ракеты, находясь над нашей территорией. Сами знаете куда. Скажем, с Камчатки или Чукотки дать залп по Калифорнии или штату Вашингтон, а с приполюсных районов – и по НьюЙорку. Но дозвуковые КР летят часами, и пока они долетят – стороны могут и залпами МБР обменяться. Зато гиперзвуковые ракеты летят десятки минут. Их сейчас вводят в состав вооружения наших бомбардировщиков. Речь о всем известном «Кинжале», новой ракете «ГЗУР», проходящей испытания.



У наших «заклятых партнёров» из США ситуация не такая. Из примерно 70 дальних бомбардировщиков В-52Н официально ядерный статус сохранили 44, но в строю всего 36.



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