Чехия сообщила, что местная полиция охраняет российского дипломата из-за угроз в его адрес

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22 мая 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Deník N

фото: Прага, pixabay.com

Чешская полиция по просьбе российского посольства выделила охрану дипломату в связи с угрозами в его адрес. Отмечается, что силовики уже несколько дней поддерживают безопасность Андрея Кончакова.

«Перед российскими объектами уже несколько дней стоят полицейские наряды. Они охраняют дипломата Андрея Кончакова, который, согласно данным спецслужб, может быть небезопасен для трех пражских политиков, и об его охране просило посольство России», - пояснили в местном издании.

Источник отметил, что полицейские дежурят ночью у здания посольства, где расположены квартиры дипломатов, а днем наблюдают за Российским центром науки и культуры, где Кончаков является руководителем.

Напомним, что Андрея Викторовича К. подозревают в намерении отравить чешских политиков ядом, который он якобы привез в страну.