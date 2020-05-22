В ДНР сбили разведывательный беспилотник украинских военных

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22 мая 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: ДНР, Alexander Rekun/globallookpress.com

Представитель Народной милиции республики сообщил, что ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков. Отмечается, что он вел разведку на юге республики.

«Ракета разорвалась, не достигнув цели. Ответным огнем из незапрещенного вооружения огневая точка противника была подавлена... Одновременно с обстрелом оккупанты вели разведку наших боевых порядков с использованием беспилотного летательного аппарата», - высказал собеседник.

Он отметил, что украинский беспилотник был сбит с помощью военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» с использованием станции РЭБ «Тритон-М1». По его словам, он совершал разведку в момент обстрела позиций ДНР противотанковой управляемой ракетой в районе населенного пункта Ленинское.

Ранее в ДНР рассказали об испуге Владимира Зеленского после приведения ополчения в боевую готовность.