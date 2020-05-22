Основатель Twitter пообещал отдать все свои деньги на благотворительность

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22 мая 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Twitter

Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси планирует до конца жизни раздать на благотворительность все свои деньги. Об этом он рассказал в интервью политику и предпринимателю Эндрю Яну.

"Я живу по принципу, что всё связано, поэтому, если кому-то больно, мне тоже больно. Я хочу быть уверен, что делаю всё, что могу, чтобы помогать через работу моих компаний, через личные пожертвования. Я хочу отдать все свои деньги в течение жизни. Я хочу видеть изменения, пока живу", — сказал Дорси.

Основатель популярной соцсети рассказал, что уже направил 85 млн долларов на помощь в разные организации. При этом Джек Дорси не хочет создавать благотворительный фонд, чтобы не тратить лишние средства на его управление.

Дорси занимает 343 место в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием более 5 миллиардов долларов.