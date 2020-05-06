Пожертвований стало меньше: коронавирус ударил по благотворительным фондам

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6 мая 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Известия

Pixabay

Согласно докладу фонда «Нужна помощь», около 35% благотворительных организаций могут не пережить кризис. Суммы пожертвований падают, а компании, у которых появилось много проблем, больше не готовы помогать организациям в прежнем объеме. А ведь фонды помогают самым уязвимым группам населения: малоимущим, инвалидам, бездомным и безработным.

По мнению экспертов, сложнее всего сейчас приходится небольшим региональным фондам, особенно если значительная часть пожертвований у них приходилась на корпоративный сектор. Многим также не удаётся перейти в онлайн-формат.

Например, благотворительный фонд «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям, не смог из-за коронавируса реализовать часть запланированных программ, так как доступ в хосписы и больницы сейчас закрыт. «Стало поступать меньше пожертвований, хотя это больше связано не с эпидемией, а с экономическим кризисом и курсом рубля. У состоятельных людей положение стало хуже, и они перестали помогать. Сейчас в основном мы держимся на этих маленьких регулярных пожертвованиях. Для хосписа это проблема, потому что потребностей у детей меньше не стало: им всё так же нужны лекарства и медицинское оборудование», – отметила директор фонда Лидия Мониава.

Ещё более остро в период самоизоляции встала проблема с бездомными. Общественные пространства, которыми они раньше пользовались (вокзалы, торговые центры и точки раздачи горячего питания), сейчас закрыты. Чтобы помочь людям в новых обстоятельствах, сотрудники «Ночлежки», старейшей российской благотворительной организации, запустили акцию «Ты не один», в рамках которой для бездомных и нуждающихся оставляют пакеты с продуктами.

Сильно пострадали и люди, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах, которые сильнее подорожали в период пандемии. А для детей со спинально-мышечной атрофией респираторное оборудование — необходимое условие для жизни: «Пандемия совпала с ростом курса валюты и увеличением спроса на респираторное оборудование, которое необходимо подопечным нашего фонда. Семьи, которые какое-то время откладывали покупку аппаратов ИВЛ и откашливателей, начали сообщать, что их нет в наличии или цена возросла значительно. Всё, связанное с дыханием, становится менее доступным и более дорогим», — пояснила директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.

В одном специалисты сходятся – благотворительность уже не будет прежней. «Благотворительность очень сильно изменится. Все ложные лозунги и призывы смоет, и останется только настоящее – персональная помощь нуждающимся людям. Благотворительность – это не просто сборы денег, это люди и отношение к ним. Попытки монополизации сферы не привели ни к чему хорошему. Сейчас не время выдавливать из людей слезы, все сами в слезах», – отметил директора социального центра Святителя Тихона Александр Гезалов.