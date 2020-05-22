Украина подала иск в Морской арбитраж ООН против РФ из-за инцидента в Керченском проливе

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22 мая 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Крымский мост, сайт Крымского моста

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Киев подал меморандум в международный арбитраж с целью получить компенсацию от России за инцидент в Керченском проливе. Об этом стало известно в пятницу, 22 мая.

«Сегодня Украина подала свой меморандум по делу Украины против России о задержании военных кораблей и их экипажей в ноябре 2018 года», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что глава МИД Дмитрий Кулеба в пятницу подписал меморандум, а накануне президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы заместитель главы МИД Евгений Енин и посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов представляли страну в делах против России в международном суде ООН и арбитражах.