Украина подала иск в Морской арбитраж ООН против РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Киев подал меморандум в международный арбитраж с целью получить компенсацию от России за инцидент в Керченском проливе. Об этом стало известно в пятницу, 22 мая.
«Сегодня Украина подала свой меморандум по делу Украины против России о задержании военных кораблей и их экипажей в ноябре 2018 года», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что глава МИД Дмитрий Кулеба в пятницу подписал меморандум, а накануне президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы заместитель главы МИД Евгений Енин и посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов представляли страну в делах против России в международном суде ООН и арбитражах.