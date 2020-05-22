Количество выздоровевших превысило 2 миллиона

Вылечилось от коронавируса уже больше двух миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Еще позавчера количество заболевших коронавирусом только превысило 5 миллионов человек. А сегодня их уже 5 223 401.
Количество благополучно вылечившихся тоже увеличилось. В среду их было 1 979 223. Уже сегодня это число увеличилось до 2 099 220 человек.
Статистика жертв тоже увеличилась. За эти два дня умерло еще 10 тысяч пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Теперь количество умерших вышло на уровень 335 205 человек.