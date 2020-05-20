Количество заболевших коронавирусом превысило 5 миллионов

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20 мая 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Париж в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-image

Заболевших COVID-19 теперь больше пяти миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Пандемия не отступает. Накануне врачи диагностировали 94 813 новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь общее число заразившихся составляет 5 016 676 человек.

По последним данным 325 509 человек умерли от COVID-19. Число вылечившихся достигло отметки 1 979 223 человека.

Достижение пятимиллионной отметки прогнозировалось еще накануне. Ежедневно статистика пополняется 90 — 100 тысячами новых заболевших. А вчера их число вплотную подобралось к 5 миллионам.