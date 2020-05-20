Количество заболевших коронавирусом превысило 5 миллионов

Заболевших COVID-19 теперь больше пяти миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Пандемия не отступает. Накануне врачи диагностировали 94 813 новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь общее число заразившихся составляет 5 016 676 человек.
По последним данным 325 509 человек умерли от COVID-19. Число вылечившихся достигло отметки 1 979 223 человека.
Достижение пятимиллионной отметки прогнозировалось еще накануне. Ежедневно статистика пополняется 90 — 100 тысячами новых заболевших. А вчера их число вплотную подобралось к 5 миллионам.