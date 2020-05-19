В среду количество заразившихся превысит отметку в 5 миллионов

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом вплотную приблизилось к пяти миллионам. Судя по темпам пандемии, это число будет превышено уже завтра. Таковы данные ресурса Worldometers.

Прямо сейчас в мире насчитывается 4 924 372 заразившихся коронавирусом. Каждый день врачи диагностируют от 90 до 100 тысяч новых случаев заболевания. К вечеру ожидается прирост еще около 60 тысяч новых диагнозов. А это значит в среду, около полудня, заразившихся будет больше5 миллионов человек.

Количество выздоровевших за последнее время тоже выросло. Сейчас общее число переболевших COVID-19 увеличилось до 1 928 325 человек. Вчера вылечивших насчитывалось 1 871 872 человека.

Умерших было 317 224. За сутки это число увеличилось на 3592 человека. Сейчас число жертв короанвируса достигло отметки 320 816 человек.