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В среду количество заразившихся превысит отметку в 5 миллионов

, 17:27 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В среду количество заразившихся превысит отметку в 5 миллионов
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом вплотную приблизилось к пяти миллионам. Судя по темпам пандемии, это число будет превышено уже завтра. Таковы данные ресурса Worldometers.

Прямо сейчас в мире насчитывается 4 924 372 заразившихся коронавирусом. Каждый день врачи диагностируют от 90 до 100 тысяч новых случаев заболевания. К вечеру ожидается прирост еще около 60 тысяч новых диагнозов. А это значит в среду, около полудня, заразившихся будет больше5 миллионов человек.

Количество выздоровевших за последнее время тоже выросло. Сейчас общее число переболевших COVID-19 увеличилось до 1 928 325 человек. Вчера вылечивших насчитывалось 1 871 872 человека.

Умерших было 317 224. За сутки это число увеличилось на 3592 человека. Сейчас число жертв короанвируса достигло отметки 320 816 человек.

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