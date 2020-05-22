Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко возмущен нежеланием России предоставить полигон для испытания белорусской ракеты

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко возмущен нежеланием России предоставить полигон для испытания белорусской ракеты
президент Белоруссии Александр Лукашенко, kremlin.ru/Global Look Press

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение в связи с тем, что РФ не только не пожелала сотрудничать с его страной в разработке ракеты, но и не захотела предоставлять полигон для испытаний.

Президенту Белоруссии сегодня доложили, что в настоящий момент в стране освоена сборка китайских ракет, а также ведется разработка собственного вооружения, которое сможет поражать цели на дальности до 300 километров. Лукашенко поставил задачу создать свою ракету, а разработчики пообещали к сентябрю сконструировать первый опытный образец.

Для испытания будущей ракеты рассматриваются различные полигоны – в США, Узбекистане, Казахстане и Саудовской Аравии, а вот Россия, по словам белорусского лидера, не хочет предоставлять площадку.

Александр Лукашенко заявил, что в этой связи перед Москвой не следует "становиться на колени".

ЕТ

Общество

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо продлить. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью