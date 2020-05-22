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У финских берегов впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

У финских берегов впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
Дельфин. Фото: pixabay.com

У финских берегов были замечены бутылконосые дельфины. Несмотря на то, что афалины встречаются во всех океанах, их редко можно увидеть в Балтийском море.

Ранее дельфинов на побережье встречали в 1905 и 1953 годах.

Отмечается, что ученые уже приступили к наблюдению за млекопитающими. Их как минимум трое , это взрослые особи. Специалисты призывают всех заметивших дельфинов, не приближаться к ним и не создавать ажиотажа.

Ранее сообщалось: снег выпал в ночь на 22 мая в нескольких центральных районах Владимирской области.

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