В центральных районах Владимирской области минувшей ночью выпал снег

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22 мая 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Зима. Фото: pixabay.com

Сообщается, что снег выпал в ночь на 22 мая в нескольких центральных районах Владимирской области. Об этом рассказала начальник Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Новикова.

Она отметила: это не очень типичная ситуация, но она случается, нельзя сказать, что такого никогда не было.

Специалист рассказала: причиной необычных для мая осадков стал поступающий с тыла циклона арктический воздух , поскольку всю неделю территория региона находилась в холодной воздушной массе.

Ранее сообщалось: снег на третьей неделе мая относится к редким погодным явлениям и случается один раз в 25-30 лет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.