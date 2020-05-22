Синоптик рассказал, что снег в конце мая в Центральной России бывает раз в 30 лет

Сообщается: снег на третьей неделе мая относится к редким погодным явлениям и случается один раз в 25-30 лет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Известно, что во второй половине мая в центре Европейской России несколько раз выпадал снег. Последний раз синоптики сообщали о выпадении мокрого снега в регионе в ночь на четверг. Вильфанд отметил, что связано это с поступлением свежего арктического воздуха.
Ранее сообщалось: глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как будет проводиться контроль за состоянием здоровья детей, отправленных в летние лагеря.