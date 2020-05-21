Попова рассказала, нужны ли детям в лагерях маски

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как будет проводиться контроль за состоянием здоровья детей, отправленных в летние лагеря. Она отметила, что ребятам не придется носить маски и перчатки.
«Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников… и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным», - заявила Попова.
Она добавила, что в лагерях будут усилены меры по контролю за здоровьем детей и работников. При этом одним из обязательных требований будет соблюдение социальной дистанции.