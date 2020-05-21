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Попова рассказала, нужны ли детям в лагерях маски

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Попова рассказала, нужны ли детям в лагерях маски
Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как будет проводиться контроль за состоянием здоровья детей, отправленных в летние лагеря. Она отметила, что ребятам не придется носить маски и перчатки.

«Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников… и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным», - заявила Попова.

Она добавила, что в лагерях будут усилены меры по контролю за здоровьем детей и работников. При этом одним из обязательных требований будет соблюдение социальной дистанции.

АБ

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