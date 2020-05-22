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Коронавирусом заразились более 500 сотрудников ООН

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Коронавирусом заразились более 500 сотрудников ООН
флаг ООН, pixabay.com

Коронавирусом нового типа заразились более 500 сотрудников Организации Объединенных Наций. Об этом заявила в пятницу в рамках брифинга генеральный директор женевского офиса ООН Татьяна Валовая.

Подчеркивается, что только в Женеве среди сотрудников организации выявлено около 50 случаев заражения COVID-19.

Валовая уточнила, что Дворец Наций будет готов принять сотрудников с июня текущего года, при соблюдении всех необходимых мер безопасности, в частности, гигиены и физического дистанцирования. Известно, что в женевской штаб-квартире ООН также скоро начнут проводить живые мероприятия.

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