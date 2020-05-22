Проснувшийся вулкан Этна вновь проявил активность

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22 мая 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вулкан Этна. Фото: pixabay.com

Известный итальянский вулкан Этна выбросил в воздух столб дыма и пепла высотой в 4,5 километра. Отмечается, что вулкан проснулся в конце апреля этого года.

Вулканическая деятельность наблюдается в юго-восточном кратере, образовавшемся около тринадцати лет назад. Вулкан проявлял активность порядка трех часов, после чего затих. Выброшенные пепел и дым унесло на юго-запад.

Сообщается, что ближайший к вулкану аэропорт в городе Катанья продолжает свою работу, однако количество рейсов и без того сокращено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Последняя активность Этны наблюдалась в апреле 2020 года, когда помимо пепла и дыма произошел и выброс лавы.