Власти Филиппин начали готовиться к затяжному кризису из-за извержения проснувшегося вулкана Тааль

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22 января 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Жители пострадавшей от активизации вулкана Тааль местности, Gregorio B. Dantes Jr / globallookpress.com

Филиппинские власти начали готовиться к продолжительному кризису, который может наступить в расположенном в Юго-Восточной Азии государстве из-за активизации вулкана Тааль. Об этом пишут российские СМИ.

Как информируют «Известия», неделю назад вулкан выбросил километровый столб пепла, после чего специалисты зафиксировали множество признаков движения магмы к поверхности. Это свидетельствует о высокой вероятности мощного извержения и риске возникновения цунами.

Ученые повысили уровень опасности до 4-го по 5-балльной шкале и рекомендовали эвакуировать жителей близлежащих населенных пунктов. В итоге опустели три города с населением более 80 тысяч человек.

Власти страны предполагают, что кризис, связанный с активизацией Тааля, способен затянуться на несколько месяцев.

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