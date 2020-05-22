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В Госдуме оценили решение США выйти из Договора по открытому небу

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Госдуме оценили решение США выйти из Договора по открытому небу
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов прокомментировал в пятницу, 22 мая, решение Соединенных Штатов Америки выйти из Договора по открытому небу.

Красов отметил, что обвинения США в том, что Россия якобы не соблюдает договоренности, не являются "новым сценарием", поскольку именно так Вашингтон действует всегда, когда планирует выйти из каких-либо соглашений.

Парламентарий добавил, что Россия всегда выполняла все взятые на себя обязательства, даже если они не были до конца выгодными. Андрей Красов уточнил, что любая американская администрация сначала обвиняет ту или иную страну в нарушениях, а затем выходит из "ненужного" договора.

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