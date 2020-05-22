В Совете Федерации оценили выход США из Договора по открытому небу

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22 мая 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов высказался о выходе Соединенных Штатов Америки из Договора по открытому небу. Ранее глава США Дональд Трамп объявил об этом решении.

Морозов подчеркнул, что уровень международной безопасности после выхода США из Договора по открытому небу снизится. Сенатор уточнил, что Вашингтон действует по давно отработанной схеме – обвинить Москву в нарушениях, а затем предложить "исправиться". России нечего "исправлять", поэтому Соединенные Штаты, "взрывают" очередной договор. "Мы это видели на примере ДРСМД", – заметил Олег Морозов.

Сенатор также добавил, что выход Штатов из договора не является блефом – это продуманная долговременная стратегия, которая направлена на получение односторонних военных преимуществ.