Владелица бывшего номера Илона Маска рассказала, о чём пишут миллиардеру

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22 мая 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Илон Маск. Фото: соцсети

Простая студентка из Калифорнии Линдси Такер знает номер Илона Маска наизусть. Дело в том, что при покупке телефонного номера ей попался старый контакт миллиардера, на который ему до сих пор продолжают приходить сообщения.

Такер рассказала, что регулярно ей приходят СМС от богатейших людей планеты. При этом каждому из них девушка вежливо объясняет, что никак не связана с Илоном Маском, и номер телефона больше не принадлежит изобретателю. Она добавила, что у Илона часто пытаются узнать о вакансиях в Tesla, а также присылают отзывы об автомобилях, передает КП.

«Иногда я не отвечаю, если у меня тяжелый день. Так что, если вы не получили ответ, вероятно, это я, а не он. Не чувствуйте себя слишком разочарованным», - призналась студентка.