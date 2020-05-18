Маск: запустить 10 тысяч ракет на Марс – не проблема

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18 мая 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Илон Маск, Xinhua

Бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что запуск 10 тысяч ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для жизни людей, – не проблема.

Ранее Маск предложил создать на Красной планете все условия для нормального существования людей, проведя серию термоядерных взрывов на ее полюсах.

По мнению основателя SpaceX, данный процесс приведет к испарению замерзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки марсианских полюсов. Газ уплотнит атмосферу Марса и вызовет парниковый эффект, вследствие чего повысится температура. Илон Маск также считает, что запуск 10 тысяч самых грузоподъемных ракет для достижения этой цели не является проблемой.