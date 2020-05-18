Маск: запустить 10 тысяч ракет на Марс – не проблема

Бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что запуск 10 тысяч ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для жизни людей, – не проблема.
Ранее Маск предложил создать на Красной планете все условия для нормального существования людей, проведя серию термоядерных взрывов на ее полюсах.
По мнению основателя SpaceX, данный процесс приведет к испарению замерзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки марсианских полюсов. Газ уплотнит атмосферу Марса и вызовет парниковый эффект, вследствие чего повысится температура. Илон Маск также считает, что запуск 10 тысяч самых грузоподъемных ракет для достижения этой цели не является проблемой.