За минувшие сутки в Бразилии от коронавируса скончались 1188 человек

Стало известно, что в Бразилии число летальных случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки увеличилось на рекордные 1188. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
Сейчас в регионе 310 087 инфицированных коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 125 960 человек, скончались 20 047 пациентов.
Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заражений COVID-19.
Ранее сообщалось: врач Арина Чак рассказала о том, какие меры предпринимаются в роддомах, чтобы беременные женщины, младенцы и персонал не заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.