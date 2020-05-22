За минувшие сутки в Бразилии от коронавируса скончались 1188 человек

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22 мая 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

Стало известно, что в Бразилии число летальных случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки увеличилось на рекордные 1188. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Сейчас в регионе 310 087 инфицированных коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 125 960 человек, скончались 20 047 пациентов.

Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заражений COVID-19.

Ранее сообщалось: врач Арина Чак рассказала о том, какие меры предпринимаются в роддомах, чтобы беременные женщины, младенцы и персонал не заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.