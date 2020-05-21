В МИД РФ ответили Японии, кому принадлежат Курилы

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21 мая 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг Японии. Фото: pixabay.com

В Российском Министерстве иностранных дел прокомментировали решение Японии вернуть в «Синюю книгу дипломатии» вопрос о суверенитете над Южными Курилами.

Ранее в Японии вновь заговорили о принадлежности четырех российских островов Курильской гряды. В Стране восходящего солнца заявили, что суверенитет страны распространяется в том числе на Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Мы вынуждены вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности, а она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит России в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН, и неоспорим», - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.