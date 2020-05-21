Лукашенко: Борьба с коронавирусом будет продолжаться еще месяц

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21 мая 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что бороться с коронавирусом придется еще один месяц. Об этом он заявил в ходе разговора с министром здравоохранения республики.

Он отметил, что ситуация в Минске и Витебске заметно улучшается, освобождаются места в больницах. По словам белорусского лидера, страна вышла на плато, «и видим, что пошли на спад».

«Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», – заявил Лукашенко.

По данным на 21 мая, в Белоруссии зафиксирован 33371 случай коронавируса, за сутки было зафиксировано 945 новых случаев заболевания коронавирусом.

На днях Лукашенко заявил, что экономику Белоруссии спасет картошка.