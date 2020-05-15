Лукашенко считает, что экономику Белоруссии спасет картошка

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15 мая 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, фото: president.gov.by/

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что продажа белорусских продуктов питания на мировых рынках не станет проблемой, главное - не продешевить. Спасением для Белоруссии будет картофель.

«В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять больше. Это будет спасение», — считает Лукашенко. И призвал также увеличивать объемы молока и мяса. В разговоре с главой министерства сельского хозяйства и продовольствия Иваном Крупко президент заявил, что если у Белоруссии будет что продать, то она всегда это сделает и «по хорошей цене». По его словам, «крестьяне это заслужили».

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