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12 мая 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Jörg Carstensen/dpa

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусский бизнес "шевелиться" в поисках работы, а не рассчитывать исключительно на поддержку со стороны государства в условиях пандемии COVID-19.

Глава Белоруссии подчеркнул, что поддерживать властям следует только тех, кто действительно нуждается в помощи и сам пытается найти способ заработать. В качестве примера Лукашенко привел ресторанный бизнес, некоторые представители которого оперативно переориентировались на доставку готовых блюд.

Белорусский лидер также обратил внимание на калийную отрасль, доходы которой существенно снизились в последнее время. Представители этой сферы, однако, нашли возможность договориться с КНР и другими рынками и получить деньги от поставок своих товаров, отметил Александр Лукашенко.