В Донбассе погиб комбат украинского батальона

В МВД Украины сообщили о гибели командира батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергея Губанова в Луганской области Украины. В украинском МВД уточнили, что командир «Луганска-1» погиб во время выполнения задания 20 мая.
Полковник полиции Губанов «и трое бойцов батальона» подорвались на мине и получили осколочные ранения. Командир от полученных ран скончался. Бойцам оказывается медицинская помощь. Инцидент произошёл около в 21:30 в районе посёлка Трёхизбенка Новоайдарского района.
МВД Украины в настоящее время устанавливает все обстоятельства гибели командира батальона «Луганск-1» Сергея Губанова в Луганской области.
Леонид Кравчук назвал опасную для Украины ошибку Зеленского на посту президента.