В Донбассе погиб комбат украинского батальона

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21 мая 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

С. Губанов, фото: Facebook Национальной полиции Украины

В МВД Украины сообщили о гибели командира батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергея Губанова в Луганской области Украины. В украинском МВД уточнили, что командир «Луганска-1» погиб во время выполнения задания 20 мая.

Полковник полиции Губанов «и трое бойцов батальона» подорвались на мине и получили осколочные ранения. Командир от полученных ран скончался. Бойцам оказывается медицинская помощь. Инцидент произошёл около в 21:30 в районе посёлка Трёхизбенка Новоайдарского района.

МВД Украины в настоящее время устанавливает все обстоятельства гибели командира батальона «Луганск-1» Сергея Губанова в Луганской области.

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