Вышинский рассказал, возможен ли новый Майдан на Украине

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21 мая 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

К. Вышинский, фото со страницы Fаcebook.com

Бывший украинский журналист, отправленный в Москву в рамках обмена задержанными в 2019 году, Кирилл Вышинский рассказал, возможен ли на Украине новый Майдан.

По мнению журналиста, нынешний украинский президент Владимир Зеленский очень этого боится, - сообщает kp.ru.

Вышинский считает, что люди, хотя бы немного разбрающиеся в политической ситуации на Украине нескольких последних лет, прекрасно понимают: никаких Майданов больше не будет. Как объяснил журналист, такие события, как гражданские акции, долгое политическое действие: митинги, сцена, переговоры. По его оценке, "это все месяцы". По данным СБУ, на Украине сейчас от трех до пяти миллионов единиц оружия на руках у населения. "Никто играть в долгую не будет. Поэтому если и будут происходить радикальные вещи, то это будет вооруженный переворот",- считает журналист.

Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский убежден, что Майдан если вдруг и будет, то только при поддержке и "легализации" со стороны так называемых "западных партнеров".

Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, рассказал, при каком условии Вооруженные силы Украины смогут быстро завоевать территории, которые в настоящий момент контролируют самопровозглашенные республики Донбасса.