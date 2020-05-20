В Египте зарегистрирован новый рекорд по числу заражений COVID-19

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20 мая 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Египте уже третий раз за несколько последних дней регистрируют максимальные показатели числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки выявлено 745 новых инфицированных.

Известно, что днем ранее абсолютный максимум зараженных составил 720 случаев, до этого он не превышал 550.

Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 14 229. За минувшие сутки скончался 21 человек, а всего к настоящему моменту зафиксировано 680 летальных исходов, излечились 3 994 заболевших.

Ранее сообщалось: федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило «Северный поток» отправил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет.