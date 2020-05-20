"Северный поток" освобожден от норм газовой директивы ЕС

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20 мая 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.

Согласно решению регулятора, освобождение от конкретных норм применяется к участку трубопровода на территории ФРГ, включая территориальное море. Газопроводу "Северный поток" предоставлено исключение из основных положений Газовой директивы ЕС.

Правительство ФРГ ранее заявило, что его отношение к строительству газопровода «Северный поток-2» не изменилось – они ожидают завершения проекта и готовы оказать поддержку.