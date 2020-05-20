За сутки в мире подтвердилось рекордное число случаев коронавируса

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20 мая 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, вирус

Более 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за последние сутки. Об этом заявил сегодня на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ назвал суточный прирост заболевших коронавиурсом в мире самым высоким с начала эпидемии.

На первом месте по распространению коронавируса находятся США (1 573 778 заражений и 93 707 смертей), на втором месте — Россия (308 705 заражений и 2 972 смертей), на третьем месте — Испания (278 803 заражений и 27 778 смертей).

Наблюдается рост числа зараженных в Индии - за сутки диагноз поставили 5,6 тысячам человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в среду, 20 мая, сделала важное заявление. По ее словам, ситуация с распространением COVID-19 в РФ стабилизировалась.