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Украина откроет границы со всеми соседями, кроме России и Белоруссии

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Украина откроет границы со всеми соседями, кроме России и Белоруссии
фото: флаг Украины, pixabay.com

В условиях пандемии коронавируса кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией. Граница с Россией и Белоруссией пока остается закрытой.

"Реализация проекта возобновит полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдавией", - заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Границы с РФ и Белоруссией не будут открыты в связи с эпидемиологической обстановкой в этих странах.

Ранее стало известно, что граждане Украины считают Леонида Кучму лучшим главой государства за весь период независимости.

НС

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