Украинцами назван лучший президент в истории Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

18 мая 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Jaap Arriens / globallookpress.com, флаг Украины

Граждане Украины считают Леонида Кучму лучшим главой государства за весь период независимости. Действующий украинский лидер Владимир Зеленский занял второе место в рейтинге популярности президентов.

13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% — Петр Порошенко, 9% — Виктор Янукович и только 6% — Виктор Ющенко. Еще 14% граждан не захотели выбрать ни одного из президентов.

Времена правления президентов Кучмы и Зеленского украинцы оценивают как эпоху развития, период президентства Януковича и Порошенко - упадок. Времена Ющенко жители Украины относят к застою.

Опрос проводила Социологическая группа «Рейтинг» в течение 12-13 мая 2020 года, ответили на вопросы 3000 респондентов.

Леонид Кучма, второй президент Украины, перечислил условия, необходимые для остановки военного конфликта в Донбассе.