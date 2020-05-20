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В Португалии число инфицированных COVID-19 достигло отметки 29 660 человек

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Португалии число инфицированных COVID-19 достигло отметки 29 660 человек
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Португалии число случаев заражения коронавирусом превысило 29,6 тысячи. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Известно, что за минувшие сутки в регионе от заболевания скончались 16 человек. Таким образом, с начала пандемии умерли 1263 пациентов, выздоровели 6452 жителя.

С понедельника, 18 мая, Португалия перешла ко второй фазе ослабления карантинных мер, которая предполагает открытие ресторанов, баров, кафе, террас, музеев, небольших магазинов. Все это происходит при ограниченном числе посетителей и соблюдении социальной дистанции.

Ранее сообщалось: заболевших COVID-19 теперь больше пяти миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

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