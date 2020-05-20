Эксперт о российском фрегате в Индийском океане: «Западу не стоит беспокоиться»

Аргументы Недели → В мире 13+

20 мая 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

фрегат "Адмирал Григорович", mil.ru

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в среду оценил информацию о том, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" направляется в Индийский океан для "демонстрации флага РФ".

Ранее соответствующую информацию предоставил журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Виктор Литовкин эфире Радио Sputnik отметил, что Россия располагает современным и мощным военно-морским флотом, однако это не значит, что страна хочет кого-либо запугать или кому-то противостоять. Военный эксперт заметил, что выходы в море проводятся для того, чтобы моряки могли там ориентироваться и получили опыт работы в океане, где у погоды есть свои особенности.

Полковник в отставке также заметил, что в задачу моряков входит и охрана путей, по которым проходят российские торговые корабли. Он напомнил, что в Персидском заливе, который соединяется с Индийским океаном через Ормузский пролив, происходит серьезное противостояние между американскими ВМС и Ираном – данную ситуацию, по мнению Виктора Литовкина, следует контролировать.

Эксперт уточнил, что Россия не намерена провоцировать конфликт, поэтому Западу не стоит беспокоиться. По его словам, российские моряки "ни к кому не пристают", а речь идет о нейтральных водах. "И нам плевать, что будут думать американцы по этому поводу", – заметил Литовкин и добавил, что если США проявят агрессию, РФ сможет их укротить.