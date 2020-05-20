Власти Вьетнама разрешили «застрявшим» россиянам оставаться в стране до 30 июня

Аргументы Недели → В мире 13+

20 мая 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Вьетнам. Фото: Pixabay

Иностранцы, которые прибыли во Вьетнам до 1 марта, также могут продлить визы до 30 июня, если смогут подтвердить, что они не смогли выехать из страны из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Такое решение приняли власти азиатской страны, сообщает Генконсульство РФ в Хошимине. При этом для выезда из Вьетнама дополнительных разрешений иностранцам не требуется.

В ведомстве отметили, что с учетом введенных правил дальнейшее продление туристических виз с использованием визовой поддержки посольства и Генконсульств прекращено.

Документом, подтверждающим данные обстоятельства, является дипломатическая нота диппредставительства, которую необходимо предъявить при выезде из Вьетнама.

Тем не менее, Генконсульство рекомендует всем россиянам, находящимся во Вьетнаме по туристическим визам, воспользоваться вывозными рейсами для возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что Вьетнам подарил России 50 тысяч медицинских масок.