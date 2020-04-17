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Вьетнам подарил России 50 тысяч медицинских масок

, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вьетнам подарил России 50 тысяч медицинских масок
респиратор, pixabay.com
Сегодня стало известно, что в Ханое прошла церемония передачи 50 тысяч медицинских масок российской стороне. Защитные изделия стали подарком от премьер-министра Вьетнама администрации президента РФ.
 
Партия медицинских масок была передана вьетнамской стороной России в минувший четверг, 16 апреля. Подарок был сделан премьер-министром правительства Социалистической Республики Вьетнам в качестве помощи в борьбе с эпидемией коронавируса на территории РФ.
 
На церемонии присутствовал министр, руководитель канцелярии правительства Вьетнама Май Тиен Зунг, а с российской стороны в мероприятии участвовал чрезвычайный и полномочный посол Константин Внуков.
ЕТ

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