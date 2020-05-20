Американские журналисты обвинили The Washington Post в «производстве чепухи о российском вмешательстве»

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20 мая 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

газеты, pixabay.com

Американские журналисты сатирически высказались в отношении статьи бывшей сотрудницы Пентагона о "российском вмешательстве". Материал был ранее опубликован в издании The Washington Post.

Сотрудники телеканала Fox News заявили, что, вероятно, накануне The Washington Post была очень занята "производством чепухи". Журналисты также назвали экс-сотрудницу администрации бывшего президента США Барака Обамы Эвелин Фаркас "последним солдатом "рашагейта".

Автор программы на Fox News напомнил, что расследование спецпрокурора Мюллера уже завершено, а бывшая сотрудница Пентагона все еще "вскрикивает о российской угрозе". Журналист сравнил Фаркас с "последним японским солдатом на Окинаве", который 20 лет спустя вышел из зарослей и полагает, что война еще идет. Он также раскритиковал стиль изложения мыслей женщины: "Пишет она так же, как думает – топорно".