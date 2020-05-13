В США в преддверии президентских выборов вспомнили про «вмешательство» России

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13 мая 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В свежем номере американского журнала Atlantic появилась статья ведущего автора издания Франклина Фоера под заголовком «Путин уверенно движется к тому, чтобы украсть следующие выборы». Речь идет, конечно, о президентских выборах в США в ноябре этого года, в которые Россия якобы намерена вмешаться столь же активно, как она это сделала в 2016 году.

Материал очень обширный. Автор воспроизводит уже известные сюжеты о неких «мероприятиях» российских спецслужб. Есть и новые повороты, проходящие через проникновенные личные истории пострадавших от киберпроизвола. В частности, это касается политтехнолога Хиллари Клинтон Джона Подесты, переписка которого с Национальным комитетом Демократической партии была обнародована, а также всех борцов с российским вмешательством.

Подробно объяснив, как русские снова подорвут демократию в Америке, автор в концовке заключает:

«В 2020 году русским, возможно, не потребуется подталкивать США к тому, чтобы страна низверглась в ужасающую избирательную неразбериху. И без иностранного вмешательства шокирующе легко представить себе, как пандемия создаст предлог для того, чтобы отложить выборы на неопределенный срок или как этот президент, потерпев поражение с незначительным отставанием, откажется его признать. Но сдержанность не соответствует русской традиции «активных мероприятий».

Подозрительность, переходящая в паранойю, является верным спутником человечества на протяжении всей его истории. Пандемия добавляет красок в богатую палитру происходящего. Оно настолько сюрреалистично, что размываются границы. Информационный поток смывает рамки действительности и окончательно сбивает с толку, хотя доступ к информации совершенно неограниченный и всеобъемлющий, что, к сожалению, само по себе никак не повышает способность публики ее воспринимать и анализировать.

Пропагандистская война между США и Китаем по поводу возникновения коронавируса, которая на глазах набирает обороты, относится к той категории, в которой истина не просто становится первой жертвой - она вообще никого не интересует. Мы наблюдаем бесконечное количество разных «утечек», расследований, исследований и мнений. Все это ведет к тому, что царицей информационного поля становится спекуляция.