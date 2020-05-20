Пентагон не исключает новой вспышки COVID-19 в мире в этом году

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20 мая 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пентагон, pixabay.com

Пентагон полагает, что в мире может произойти новая вспышка коронавирусной инфекции. Соответствующую информацию предоставили журналисты, ссылаясь на внутренний документ оборонного ведомства.

В Пентагоне уточнили, что эффективная вакцина против коронавируса нового типа может появиться только к лету следующего года.

В документе, подготовленном для главы Пентагона Марка Эспера его помощником, подчеркивается, что США следует перенаправить свое внимание на продолжение критически важных миссий, а также проведение необходимой подготовки, если позже в 2020 году произойдет очередная вспышка COVID-19.