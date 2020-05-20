Трамп вновь обрушился на Китай с обвинениями в распространении COVID-19

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20 мая 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Samuel Corum/30245736A

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь обрушился на Китай с обвинениями в пандемии коронавируса. Американский лидер убежден, что именно власти КНР виноваты в распространении болезни.

Трамп задался вопросом, почему руководство Китая заблокировало COVID-19 в Ухане, однако не воспрепятствовало его распространению по всему миру. Кроме того, глава США не понимает, по какой причине власти КНР не пустили к себе американских специалистов, которые якобы помогли бы решить данную проблему.

Дональд Трамп добавил, что в связи "с виной Китая в распространении коронавируса" Соединенные Штаты могут повысить пошлины на китайские товары.