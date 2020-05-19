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Холодный треугольник. США планируют ослабить развитие России и Китая

, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Холодный треугольник. США планируют ослабить развитие России и Китая

Государственный департамент США опубликовал доклад о технологическом развитии России и Китая, представляющем угрозу для США. Чтобы усилить безопасность американского государства, требуется замедлить развитие соперников.

Автором документа является заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Кристофер Форд. В документе говорится, что Америка должна противостоять Китаю и России в формировании мира, противоречащему американским принципам. Необходимо найти новые способы реагирования на вызовы, создаваемые Пекином и Москвой. Особое внимание нужно уделить ограничению доступа соперников к современным военным технологиям, – отмечается в докладе.

Россия впервые с момента окончания «Холодной войны» стала представлять прямую угрозу США и другим демократическим государствам Запада.
Ревизионистские намерения российское государство проявило в 2008 году при пересечении грузинской границы, далее началась прямая агрессия против Украины, – сообщается в документе.

Кристофер Форд считает, что Россия намерена приобрести статус, которым она обладала в советское время и эпоху позднего царизма.

Чтобы ослабить конкурентов, США планируют продавать оружие своим партнёрам, наращивать их потенциал, отрабатывать совместные действия.

ПВ

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