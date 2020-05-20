Генсек ООН попросил международное сообщество дать Африке $200 миллиардов

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал международное сообщество выделить африканским странам 200 миллиардов долларов для преодоления последствий пандемии COVID-19.

В среду, 20 мая, Гутерреш, презентуя доклад ООН о влиянии распространения инфекции на ситуацию в Африке, заметил, что глобальная солидарность с этой страной – первостепенная задача не только для выхода из текущей ситуации, но и для успешного восстановления нормальной жизни.

По мнению генсека организации, прекращение пандемии COVID-19 на территории Африки является крайне важным условием прекращения эпидемии во всем мире.