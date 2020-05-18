Китай готов заплатить «за коронавирус» $2 млрд пострадавшим странам

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18 мая 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, Китай, статуя Будды

Пострадавшие от коронавирусной пандемии страны в течение двух лет могут получить финансовую помощь в размере 2 миллиарда долларов. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Как отметил Си Цзиньпин, средства будут выделены "на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах". Об этом он заявил на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай вовремя и без задержки предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавирусной инфекции, Китай всегда придерживается принципов открытости, прозрачности и ответственности.

Китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань ранее заявил, что власти Уханя, где зафиксирован первый случай новой коронавирусной инфекции, скрывали ключевую информацию об особенностях пандемии в начале ее развития.