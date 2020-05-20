Bloomberg внесло правки в материал о распространении COVID-19 после заявления посольства РФ

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20 мая 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

больничные койки, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Американское агентство Bloomberg исправило свою статью о распространении коронавируса нового типа на территории России после критики со стороны российского посольства в Соединенных Штатах.

Уточняется, что правки были внесены в подпись к графику, который иллюстрирует данные Всемирного банка о количестве больничных коек в РФ и странах Организации экономического сотрудничества и развития. В конце материала Bloomberg опубликовало примечание об изменении в тексте.

Напомним, ранее российская дипмиссия потребовала от агентства опровержения материала об эпидемии COVID-19 в России, где указаны ложные сведения о числе коек. В публикации Bloomberg приводился график со ссылкой на Всемирный банк, из которого следовало, что в стране имеются лишь 3,8 больничных койки на тысячу населения, а в странах ОЭСР – в среднем 8,2 койки на тысячу населения.

Оригинальные же данные с сайта Всемирного банка говорят о прямо противоположном – 8,2 койки в России против 3,8 в среднем по ОЭСР, согласно сведениям за 2013 год.