В Германии за сутки зарегистрировали 797 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки на территории Германии количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 797. Соответствующую информацию утром в среду, 20 мая, предоставил институт Роберта Коха.
За минувшие 24 часа в Германии скончались 83 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Накануне сообщалось о 513 новых случаях заболевания и 72 погибших за сутки
В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 176 007 случаев заражения COVID-19. Скончались 8 090 инфицированных, 156,9 тысячи заразившихся вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.