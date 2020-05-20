В Германии за сутки зарегистрировали 797 случаев заражения COVID-19

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20 мая 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

За прошедшие сутки на территории Германии количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 797. Соответствующую информацию утром в среду, 20 мая, предоставил институт Роберта Коха.

За минувшие 24 часа в Германии скончались 83 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Накануне сообщалось о 513 новых случаях заболевания и 72 погибших за сутки

В общей сложности с начала пандемии в стране зарегистрировали 176 007 случаев заражения COVID-19. Скончались 8 090 инфицированных, 156,9 тысячи заразившихся вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.