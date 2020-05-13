Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня

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13 мая 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

Сообщается: во вторник, 12 мая, план открытия границ представила канцлер Германии Ангела Меркель. Сегодня между Германией и Австрией были открыты мелкие пограничные переезды для пользования жителями приграничных регионов. В дальнейшем также должны открыться границы в австрийских Тироле и Зальцбурге.

Ранее глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Чеченской Республике Магомед Даудов сообщил о смерти врача, которая работала с зараженными коронавирусом.