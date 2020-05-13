Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня

Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.
Сообщается: во вторник, 12 мая, план открытия границ представила канцлер Германии Ангела Меркель. Сегодня между Германией и Австрией были открыты мелкие пограничные переезды для пользования жителями приграничных регионов. В дальнейшем также должны открыться границы в австрийских Тироле и Зальцбурге.
Ранее глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Чеченской Республике Магомед Даудов сообщил о смерти врача, которая работала с зараженными коронавирусом.