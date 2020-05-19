Политолог оценил ультиматум, который Трамп поставил ВОЗ

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19 мая 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Keystone Press Agency

Политолог Владимир Можегов оценил ультиматум, который президент США Дональд Трамп поставил Всемирной организации здравоохранения. Ранее глава Штатов написал письмо директору ВОЗ Тедросу Гебрейесусу.

Трамп "пригрозил", что Вашингтон полностью прекратит финансирование Всемирной организации здравоохранения и пересмотрит свое членство, если ВОЗ в течение ближайших 30 дней не проведет реформы, которые требуют США. В частности, речь идет о "проявлении независимости" от Китая.

Владимир Можегов в беседе с Радио Sputnik отметил, что сложившаяся ситуация отвечает "требованиям" предвыборной стратегии Дональда Трампа, которому необходимо найти таких врагов, которые сами "во всем виноваты". По мнению политолога, Китай и ВОЗ являются идеальными мишенями с этой позиции.

Эксперт также предположил, что если Трамп победит на выборах, его риторика изменится. Однако сейчас он нацелен "дожать" Всемирную организацию здравоохранения.