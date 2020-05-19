Трамп снова пообещал заморозить финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу.
В письме, в частности, говорится, что если ВОЗ не гарантирует «осуществление основных значительных улучшений», американский лидер заморозит финансирование организации Соединенными Штатами. Кроме этого, Трамп также пересмотрит членство США в ВОЗ.
Трамп дал ВОЗ 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон.
Ранее Белый дом объявил о работе над созданием альтернативной ВОЗ организации.