Белый дом объявил о работе над созданием альтернативной ВОЗ организации

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8 мая 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В США всерьез задумались о создании новой глобальной структуры, которая будет работать вместо Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В администрации президента США считают, что ВОЗ не справляется с пандемией COVID-19, а сам Дональд Трамп еще в апреле обещал лишить организацию американских взносов.

«Всемирная организация здравоохранения в ходе нынешнего коронакризиса продемонстрировала свою несостоятельность, и США намерены создать альтернативную структуру, которая более эффективно выполняла бы те функции, которые сейчас возложены на ВОЗ», - заявил госсекретарь Майк Помпео.

Позже Помпео сказал, что не должно быть ситуации, при которой организация не выполняет свои задачи, но в ее бюджет при этом «вливаются сотни миллионов американских долларов». Госсекретарь США также уточнил, что работа над структурой, альтернативной ВОЗ, ведется в рамках «президентского плана по борьбе с ВИЧ/СПИД».

Дональд Трамп считает, что ВОЗ слишком много внимания уделяет Китаю, который, по его мнению, несет основную ответственность за распространение COVID-19, да еще и не делится информацией о борьбе с заболеванием и реальными цифрами по числу заболевших и умерших. На фоне этого Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты перестанут делать полноценные взносы в бюджет организации. В ходе нынешнего двухлетнего финансового цикла - в 2020–2021 годах - сумма платежей Вашингтона должна составить без малого $900 млн. Сумму трансферов американский президент пригрозил сократить почти вдвое. Тогда же Помпео заявлял, что решение о приостановке выплаты взносов назревало давно, а сама ВОЗ превратилась в политизированную структуру.

Американскую идею перекрыть финансирование ВОЗ, скорее всего, стоит рассматривать в полной взаимосвязи с противостоянием США и Китая. В Вашингтоне говорят о якобы имеющихся доказательствах лабораторного происхождения COVID-19, озвучивается версия его утечки из Уханьского института вирусологии. В КНР эти утверждения называют ничтожными и ничем не подкрепленными.